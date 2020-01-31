В России принимают меры после выявления коронавируса

В России принимают меры после выявления коронавируса
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

В России разработают меры после выявления случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, выдача рабочих виз для граждан Китая будет запрещена. Соответствующий проект постановления готовит правительство РФ.

С 1 февраля авиасообщение между Россией и Китаем будет ограничено. Выполнять рейсы между странами будут пять авиакомпаний, в том числе четыре китайских. Также сохранятся регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Осуществляться они будут из терминала F аэропорта Шереметьево в Москве, пишет «ТАСС».

Правительство РФ такэе начнет эвакуацию граждан России из города Ухань и провинции Хубэй в Китае. По предварительным данным, там находится более 600 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявлены два случая заражения коронавирусом. Заболевание подтвердилось у двух граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.

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