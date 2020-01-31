Великобритания покинет Евросоюз сегодня ночью

Великобритания покинет Евросоюз сегодня ночью
Brexit. Фото: pixabay

Совет европейских стран одобрил договор о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза, говорится в сообщении совета.

Соглашение о Brexit было одобрено Европарламентом в среду, 29 января. Документ ранее был подписан председателем Евросовета Шарль Мишель и руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. До этого британский парламент одобрил законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, а затем его подписала Королева Елизавета II.

Великобритания покинет ЕС в ночь с 31 января на 1 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из Brexit.

Напоминаем, что за Brexit проголосовало большинство жителей Великобритании еще летом 2016 года. Несколько лет вопрос оставался нерешенным – из-за разногласий Тереза Мэй покинула пост премьер-министра.

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