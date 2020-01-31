Площадь обрушения СКК превысила 25 тысяч квадратов

Площадь обрушения СКК превысила 25 тысяч квадратов
Снос СКК "Петербургский". Фото: vk.com/spb_today

Площадь обрушения в СКК «Петербургский», по предварительным данным, составила 25-28 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Обрушилось порядка 80% конструкций стен и кровли, пишет ТАСС. Обвал произошел во время работ по сносу здания.

Не исключено, что под завалами могут находится рабочие. На месте происшествия проводят поисково-спасательные работы. По предварительным данным, во время обрушения пострадал рабочий 1990 года рождения. Еще один человек может быть под завалами.

В работах задействованы 80 человек личного состава РСЧС и 30 единиц техники. На место обрушения направлены кинологические расчеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началась доследственная проверка по факту обрушения крыши СКК «Петербургский». На место выехал уководитель Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Александр Клаус.

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