Под завалами рухнувшего СКК нашли тело рабочего

Под завалами рухнувшего СКК нашли тело рабочего
Снос СКК "Петербургский". Фото: vk.com/spb_today

Спасатели обнаружили место, где может находится тело рабочего. Мужчина пропал при обрушении СКК «Петербургский» в Московском районе 31 января.

Извлечь его из-под завалов планируется в ближайшее время, пишет 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, погибший — рабочий 1990 года рождения. Мужчина был задействован в сносе СКК как мастер-газорезчик. В момент обрушения он мог быть пристегнут к люльке тросом, которые, по информации издания, перерезали рухнувшие металлоконструкции.

Информацию об обнаружении тела подтвердили в МЧС, пишет «Говорит Москва».

Продолжаются поисково-спасательные работы. У СКК «Петербургский» развернули оперативный штаб. На месте, в том числе, задействованы 80 человек личного состава РСЧС и кинологические расчеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обрушилось порядка 80% конструкций стен и кровли СКК «Петербургский».

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