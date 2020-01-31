Пассажиры заблокированного в Италии круизного лайнера стали сходить на берег

Пассажиры заблокированного в Италии круизного лайнера стали сходить на берег
Судно заблокировали в четверг, 30 января. Фото: pixabay

Круизный лайнер Costa Smeralda, заблокированный в порту итальянского города Чивитавеккья из-за подозрений на коронавирус на борту, начал выгрузку пассажиров.

На месте высадки пассажиров ожидают несколько десятков автобусов. Как сообщили «РИА Новости», на берег должны сойти свыше 1,1 тыс. человек. После на борт взойдут около тысячи пассажиров, которые отправятся по немного измененному маршруту.

Судно заблокировали в четверг, 30 января, в 100 километрах от Рима. Симптомы гриппа наблюдались у одной из пассажирок, ее муж помещен вместе с ней в медотделение корабля из предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что из-за коронавируса могут перенести Инвестфорум в Сочи.

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