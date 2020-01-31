Инвестфорум в Сочи могут перенести из-за коронавируса

Инвестфорум в Сочи могут перенести из-за коронавируса
В некоторых городах Европы зафиксированы случаи заболевания, из-за чего возможно, что мероприятие перенесут. Фото: pixabay

Инвестиционный форум в Сочи может быть отменен из-за опасности распространения смертельного коронавируса. Мероприятие намечено на 12–14 февраля.

По словам источника в администрации Краснодарского края, информация о возможных переносах форума не была подтверждена официальными источниками. Анонимный источник отметил, что пока данные сведения являются только предположением.

Как сообщает РБК, представители мэрии Сочи также пока не обладают конкретной информацией на этот счет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Владимир Путин выразил готовность помочь Китаю в борьбе с коронавирусом.

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