Путин выразил готовность помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил готовность оказать Китаю необходимую помощь в борьбе коронавирусом. Об этом сообщается в телеграмме, направленной председателю КНР Си Цзиньпину.

В связи со вспышкой коронавируса Путин направил китайскому лидеру телеграмму со словами сочувствия и поддержки. Он пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим и выразил уверенность в том, что властям КНР удастся остановить распространение эпидемии.

Путин добавил, что российские ведомства готовы тесно взаимодействовать с Китаем в целях скорейшего преодоление общей угрозы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявлены два случая заражения коронавирусом. Заболевания подтвердилось у двух граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. В связи с этим в стране принят ряд мер. В том числе, готовится запрет на выдачу рабочих виз для граждан Китая.