Объявлена дата финального голосования по импичменту Трампа

Финальное голосование по импичменту американского лидера Дональда Трампа пройдет 5 февраля в Сенате.

Лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл заявил, что следующие слушания начнутся уже 3 февраля. В среду сенаторы проголосуют по обоим пунктам обвинения.

Ранее палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Следующее голосование по импичменту должно состояться в сенате, большинство в котором — республиканцы. Из республиканцев пока никто не заявлял, что поддерживает импичмент Трампу. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.