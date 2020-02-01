В парадной петербуржец получил пулю из охотничьего оружия в ответ на замечание

В парадной петербуржец получил пулю из охотничьего оружия в ответ на замечание
Трое мужчин распивали алкоголь. Фото: Pixabay

В ночь на 1 февраля в парадной дома на Ириновском проспекте произошла стрельба.

Как стало известно gazeta.spb.ru, трое мужчин распивали алкоголь. Видимо, компания вела себя шумно. Житель дома сделал им замечание и сильно поплатился за это.

Один из той компании трижды выстрелил в него из гладкоствольного охотничьего оружия. Пострадавшего отвезли в больницу с повреждениями руки. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Подозреваемый уже задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведется проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина открыл огонь по служащим правоохранительных органов в четверг, 19 декабря, на Большой Лубянке, рядом с Зданием органов госбезопасности, которое на данный момент входит в комплекс строений Федеральной службы безопасности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
охотничье ружье происшествие стрельба
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец погиб от удара ножом в парке на Козлова
Два водителя погибли в ДТП на трассе Р-23 в Ленобласти
Участники ДТП засыпали осколками перекресток на Гренадерской
В парадной петербуржец получил пулю из охотничьего оружия в ответ на замечание
Бабушка брошенных в Шереметьево детей рассказала об угрозах от их отца
В Дворцовом парке Гатчины дружно живут лисы и лебеди
Стало известно, какая погода ждет петербуржцев в первый день февраля
Январь выдался рекордно теплым в Петербурге