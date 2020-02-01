В парадной петербуржец получил пулю из охотничьего оружия в ответ на замечание

В ночь на 1 февраля в парадной дома на Ириновском проспекте произошла стрельба.

Как стало известно gazeta.spb.ru, трое мужчин распивали алкоголь. Видимо, компания вела себя шумно. Житель дома сделал им замечание и сильно поплатился за это.

Один из той компании трижды выстрелил в него из гладкоствольного охотничьего оружия. Пострадавшего отвезли в больницу с повреждениями руки. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Подозреваемый уже задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведется проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина открыл огонь по служащим правоохранительных органов в четверг, 19 декабря, на Большой Лубянке, рядом с Зданием органов госбезопасности, которое на данный момент входит в комплекс строений Федеральной службы безопасности.