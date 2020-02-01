Участники ДТП засыпали осколками перекресток на Гренадерской

Участники ДТП засыпали осколками перекресток на Гренадерской
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 1 февраля на пересечении Гренадерской улицы и Большого Сампсониевского проспекта произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Судя по опубликованным снимкам в соцсетях, перекресток засыпало осколками. На проезжей части стоит автомобиль, у которого сильно повреждена передняя часть. По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал.

«В ДТП на перекрёстке Гренадерской и Большого Сампсониевского все остались живы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга произошло серьезное ДТП. На кадрах, опубликованных очевидцем, видны две разбитые машины, чуть подальше от них на аварийке стоит третья легковушка.

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