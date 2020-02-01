Кардиологи рассказали о неожиданных симптомах скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний (Deutsche Herzstiftung) перечислили симптомы, которые могут указывать на скорый инфаркт.

Медики отметили, что боль в ногах может свидетельствовать о повышенном риске сердечного приступа, сообщает Focus.de. По словам врачей, боли в икрах при ходьбе являются симптомами облитерирующего эндартериита, или так называемой «болезни витрины» (человек может часто останавливаться на улице и делать вид, что рассматривает выставленные в витринах товары).

Еще одним опасным признаком может быть боль в области вокруг пальцев в положении лежа, которая проходит, когда человек встает.

Медики говорят, что такие симптомы говорят об атеросклерозе сосудов нижних конечностей. При возникновении таких симптомов рекомендуется пройти обследование сердца, чтобы не допустить инфаркт миокарда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщали о том, что ученые из США выяснили, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое давление по-равному важны для определения риска развития инфаркта и инсульта. Итоги исследования показали, что высокое диастолическое давление практически с такой же вероятностью приводит к острому нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление.