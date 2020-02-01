В Приморье начали эвакуировать россиян через пропускные пункты из Китая

В Приморье начали эвакуировать россиян через пропускные пункты из Китая
Россиян начали эвакуировать из Китая. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Приморском крае организовали эвакуацию почти 60 россиян из Китая, где сейчас бушует эпидемия коронавируса. Граждан РФ провезли через три автомобильных пункта пропуска.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, всех россиян, вернувшихся на родину, проверили на наличие заболевания, а машины продезинфицировали в обязательном порядке.

Известно, что следующая эвакуация россиян пройдет в воскресенье, 2 февраля, через пункты пропуска Полтавка и Пограничный. Россиян вывезут из Поднебесной в 10 утра по местному времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам рекомендуют отказаться от поездки в Китай без крайней необходимости.

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