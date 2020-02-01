В Юкках произошла смертельная поножовщина

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве местного жителя, сообщили в Следственном управлении СК России по Ленобласти.

Согласно данным правоохранителей, все произошло в четверг, 30 января, в деревне Юкки. Там задержанный распивал со своим 43-летним приятелем алкогольные напитки. Во время застолья мужчины начали ссориться, в результате конфликта один из них пустил в ход нож и зарезал своего оппонента. Мужчина скончался на месте.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в убийстве — им оказался 39-летний житель Всеволожского района. Улики изъяты, специалисты проведут все необходимые по уголовному делу экспертизы.

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