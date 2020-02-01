Патриарх Кирилл призывает молиться за внесение упоминания в Конституцию о Боге

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил вписать в российскую Конституцию упоминание о Боге при внесении поправок в документ.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Патриарха Кирилла, он призвал православных христиан «молиться и трудиться», чтобы в новой Конституции России упомянули Бога. По его словам, верующих в Бога в России «большинство», при этом он говорит не только о христианах, но и о мусульманах и людях других вероисповеданий.

Патриарх считает, что если в российском гимне поется «Хранимая Богом родная земля», то его можно упомянуть в основном законе государства.

Настоятель РПЦ добавил, что вопрос о внесению этой поправки необходимо начать обсуждать уже сегодня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Патриарх Кирилл назвал либерализм греховным.