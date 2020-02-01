В «Грузино-6» погиб человек во время пожара в доме

В садоводстве «Грузино-6» произошло чрезвычайное происшествие. Все случилось ночью, 1 февраля. Там произошел пожар в жилом доме.

В сообществе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское» рассказали, что возгорание произошло в 22:27.

При пожаре погиб человек. Огонь был потушен. К месту ЧП выехал дежурный караул ПСС Агалатово.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге фигурант уголовного дела ответит перед судом за кражу из квартиры на 19 миллионов. Преступный инцидент произошел в июле прошлого года в доме на проспекте Обуховской Обороны.