Петербург объявлен столицей «Тотального диктанта» в 2020 году

В 2019 году "Тотальный диктант" на "5" написали 10% участников в Петербурге. Фото: pixabay.com

В 2019 году "Тотальный диктант" на "5" написали 10% участников в Петербурге. Фото: pixabay.com

Санкт-Петербург станет столицей главного «грамотного» события 2020 года, «Тотального диктанта». Ключевой площадкой мероприятия будет, вероятно, Зимний дворец.

Название города-победителя озвучили в Доме культуры национального исследовательского технологического университета МИСиС. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщил ТАСС. С Петербургом соревновались такие города, как Вологду, Казань, Тамбов и Нукус (город в Узбекистане).

Теперь Северная столица начнет подготовку к масштабному мероприятию: предположительно, главную площадку, вместимостью 500 человек, организуют в Зимнем дворце. Кроме того, в рамках «Тотального диктанта» 1 апреля в городе на Неве состоится шествие за грамотность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области предоставится возможность улучшить свою цифровую грамотность.