В библиотеке «Старая Коломна» состоится музыкальный вечер «Шуберт, Шуман, Шостакович»

В библиотеке &#171;Старая Коломна&#187; состоится музыкальный вечер &#171;Шуберт, Шуман, Шостакович&#187;
Вход на мероприятие свободный. Фото: pixabay.com

Во вторник, 4 февраля, в библиотеке «Старая Коломна», расположенной на проспекте Римского-Корсакова, состоится вечер камерной музыки под названием «Шуберт, Шуман, Шостакович. Три гения».

Программа посвящена троим выдающимся композиторам XIX-XX веков. С произведениями великих композиторов для гостей музыкального вечера выступят победители международных конкурсов Анна Вайнштейн и Анна Рычкова. Мероприятие проходит в свободном формате, посетить его может любой желающий абсолютно бесплатно.

В программе соната для арпеджионе и фортепиано (версия для альта и фортепиано) ля минор D.821 Франца Шуберта, «Фантастические пьесы» ор.73 для альта и фортепиано Роберта Шумана, прелюдии ор.34 Дмитрия Шостаковича в переложении для альта и фортепиано.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что петербургским музыкальным школам выделят 180 млн рублей на приобретение инструментов.

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