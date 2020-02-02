Журналисты заставили дочь Успенской жаловаться на мать

"Я буду судиться, никогда не оставлю это и не прощу", - заявила Успенская. Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

"Я буду судиться, никогда не оставлю это и не прощу", - заявила Успенская. Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Дочь эпатажной певицы Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, заявила, что все резонансные заявления, сделанные ею в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ, были сделаны под давлением журналистов телеканала.

Сотрудники скандального ток-шоу воспользовались нестабильным психическим состоянием девушки и заставили её произнести крайне обидные и громкие для звездной материла заявления. К примеру, что Любовь Успенская запирала дочь и применяла к ней физическое насилие.

После программы Татьяна подчеркнула, что все это не имеет отношения к действительности. Она предполагала, что редакторы НТВ сделают выпуск посвященный ей и её творчеству, однако журналисты стали » давить на чувства, на больные места», сообщила дочь певицы изданию StarHit. После ссоры с матерью, сотрудники НТВ буквально захватили девушку, не давая ей выйти на связь. «Она была как будто под гипнозом», — возмущается Успенская.

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