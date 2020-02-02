Банки России снижают ставки по рублевым вкладам

Крупнейшие кредитно-финансовые организации России снизили ставки по рублевым вкладам. Первыми стали Сбербанк, Альфа-Банк и Россельхозбанк.

О своих намерениях банки заявили еще в начале 2020 года. При этом за последнюю неделю упали ставки по депозитам в пяти из десяти наиболее крупных банковских организаций страны, среди которых, кроме вышеназванных, «ФК Открытие» и Совкомбанк.

В общей сложности снижение ставок коснулось клиентов 21 из 30 популярных кредитно-финансовых учреждений страны. Так, Сбербанк значительно снизил ставку с 5,85 до 4,5%, Россельхозбанк — немногим меньше, с 6,4 до 6%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что 40% жителей России, желающих приобрести недвижимости в ближайший год, не могут позволить себе откладывать на первый взнос по ипотеке. В среднем у россиян уходит на это от двух до четырех лет.