Почти 40% россиян не могут накопить на первый взнос по ипотеке

Большинство россиян способны скопить сумму первого взноса по ипотеке за 2-4 года. Фото: pixabay.com

Большинство россиян способны скопить сумму первого взноса по ипотеке за 2-4 года. Фото: pixabay.com

Выяснилось, что среди россиян, желающих взять ипотеку для покупки жилья, 38% не имеют возможности накопить на первый взнос.

Среди опрошенных жители России, которые хотели бы приобрести недвижимость в течение 2020 года, почти 40% не имеют средств на первый взнос. Из ни 23% рассчитывают получить деньги, заложив старое жилье, а 20% готовы вложить в ипотеку материнский капитал.

Меньшее количество готовы распрощаться со своим имуществом либо взять потребительский кредит — 13% и 10% соответственно, пишет РБК. Причем тем, кто копит либо уже накопил достаточную сумму, в среднем, потребовалось на это от двух до четырех лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в некоторых городах и населенных пунктах Ленинградской области можно будет взять ипотеку под 3% годовых в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».