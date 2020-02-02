В Петербурге продолжают искать молодую девушку в футболке с Цоем

22-летняя Кристина пропала после корпоратива.

Который день в Петербурге не теряют надежду найти Кристину Кукушкину – девушку, пропавшую 29 января. Она была на корпоративе на Биржевой линии, в пять утра покинула вечеринку и отправилась куда-то. Все думали, что домой, но туда горожанка так и не добралась. Друзья и знакомые уверяют, что с ними она на связь не выходила, никто не знает, где она может быть. На работе Кристину дожидаются уже несколько дней, но безрезультатно.

Уточняется, что девушка – невысокого роста, у нее темно-русые волосы и зеленые глаза. На ней были надеты юбка, серая кофта, футболка с Виктором Цоем, кроссовки, шарф и шуба. Сейчас поисками Кристины занимаются добровольцы и сотрудники правоохранительных органов. Любую информацию просят сообщать по телефону: 8 800 700 5452 («Лиза Алерт»).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге после бара пропал актер из сериала «Молодежка».