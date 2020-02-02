Билан показал свой шикарный особняк

Билан показал свой шикарный особняк
Фото: https://www.instagram.com/bilanofficial/

Певец заинтриговал подписчиков фотографиями у большого дома.

Снимок появился в Instagram-аккаунте Димы Билана. Он выложил фотографию на фоне дома и спросил, что об этом думают фанаты. Затем он поделился «сторизами», в которых снова показал особняк. В нем, судя по всему, просторные комнаты – гостиная с большими окнами, столовая и кухня в светлых тонах. Фанатам понравился минималистичный интерьер, они порадовались за Диму Билана. Сам артист пока не комментирует, когда же собирается переезжать.

«У вас там что-то интересное намечается, сторис интригует, в любом случае удачи и пусть все получится как надо»,

— желает одна из поклонниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сестра Жанны Фриске показала ее шикарную квартиру. Родственники стараются ничего не трогать – лишь иногда протирают пыль и включают увлажнитель воздуха.

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