Сестра Жанны Фриске показала ее шикарную квартиру

На кухне все так же, как при жизни Фриске. Фото: СтарХит

На кухне все так же, как при жизни Фриске. Фото: СтарХит

Родственники стараются ничего не трогать – лишь иногда протирают пыль и включают увлажнитель воздуха.

Об этом стало известно 22 января. Сестра Жанны Фриске Наталья сняла обзор комнаты умершей певицы. Она показала памятные и личные вещи артистки и рассказала немного о своей родственнице. На полках шкафа до сих пор стоят фотографии в рамках и вези, напоминающие Жанне о детстве. В вазе стоит увядшая лаванда – ее принципиально не выбрасывают в память о певице. Певица спала на роскошной кровати, а еще питала страсть к сумкам и парфюму. Наталья призналась, что они почти ничего не трогают в комнате усопшей, вот только навели порядок к шкафу.

В квартире, уверяет сестра Жанны, никто не живет. Иногда там делают влажную уборку. Тем временем со дня смерти певицы прошло уже около четырех лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Наталья Фриске стала двойником покойной сестры. Девушка снова начала петь и представила слушателям новую песню.