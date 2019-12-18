Наталья Фриске стала двойником покойной сестры

Наталья Фриске стала двойником покойной сестры
Фото: Instagram

Девушка снова начала петь и представила слушателям новую песню.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости. Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс. Девушка накрасилась и нарядилась, и стала очень похожа на Жанну. Наталья спела несколько песен, а также презентовала новую – под названием «Белая Черемуха».

К слову, недавно Наталья в социальных сетях вспоминала о Жанне Фриске. Она написала, что каждый день думает о ней и очень скучает.

Напоминаем, что сестра Жанны Фриске одно время была участницей группы «Блестящие» – она заменила известную сестру, когда та решила заняться сольной карьерой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате наследства собственного сына. Она уверяет, что телеведущий снимал огромные суммы со счетов умирающей певицы.

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