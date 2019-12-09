Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате наследства собственного сына

Она уверяет, что телеведущий снимал огромные суммы со счетом умирающей певицы.

Об этом стало известно 9 декабря. Обо всем сестра Жанны Фриске Наталья рассказала телеканалу «Звезда». Она отметила, что у Дмитрия Шепелева был доступ ко всем средствам певицы, и он ни в чем себе не отказывал. Мужчина. по словам родственницы артистки, мог снимать по 20 миллионов рублей. Так он хотел «подготовить себе мягонькое местечко» после смерти Жанны.

Наталья уверяет, что не делает голословных заявлений и готова предоставить выписки со счетов. Получается, что телеведущий распоряжался деньгами, которые в результате должны были достаться маленькому наследнику артистки.

При этом семья Фриске не намерена продолжать разбираться с Шепелевым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть». Такая реакция последовала после выхода интервью телеведущего с Ксенией Собчак.