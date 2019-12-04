Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть»

Такая реакция последовала после выхода интервью телеведущего с Ксенией Собчак.

Об этом стало известно 4 декабря. Дмитрий Шепелев рассказал Ксении Собчак о том, что не общался с родителями Жанны Фриске после ее смерти. Он уверяет, что отец певицы однажды пришел к нему с внуком и оружием. Из-за чего у них такие отношения – не совсем понятно. Родитель покойной звезды уже разразился гневным комментарием – он пожелал Шепелеву «сдохнуть после таких слов».

Телеведущий также заявил, что его сильно травили после выхода передачи, посвященной смерти Жанны Фриске. Шепелев уверяет, что получает множество гневных комментариев.

Напоминаем, что певица умерла в 2015 году из-за неоперабельной опухоли мозга, которую обнаружили во время беременности артистки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шепелев сделал предложение возлюбленной спустя 4 года со смерти Фриске. Пока что пара не собирается в ЗАГС, но намерения у помолвленных серьезные.