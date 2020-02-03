Большинство россиян поддержали ряд поправок в Конституцию

Большинство россиян поддержали ряд поправок в Конституцию
Конституция Российской Федерации. Фото: kremlin.ru

Поправки в основной закон государства, предложенные президентом России Владимиром Путиным, были поддержаны большинством жителей России.

Как сообщает РБК, ссылаясь на результаты опроса ВЦИОМа, больше всего гражданам понравилась инициативы по индексации пенсий (91% опрошенных) и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума (90%).

Кроме того, 87% респондентов считают правильным увеличение ценза оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет.

Также 81% опрошенных поддержали идею о наделении Конституционного суда функцией проверки законопроектов по запросу президента на предмет соответствия Конституции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Патриарх Кирилл призывает молиться за внесение упоминания в Конституцию о Боге.

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