Поезд Пекин — Москва прибыл в Россию пустым

Поезд Пекин &#8212; Москва прибыл в Россию пустым
Коронавирус стремительно распространяется по миру. Фото: pixabay.com

Поезд из китайского Пекина в Москву прибыл в Россию без пассажиров. Это произошло сразу после приостановки ж/д сообщения с Поднебесной.

Как сообщается на сайте правительства Забайкальского края, поезд между столицами Китая и России пересек границу в Забайкалье в понедельник, 3 февраля. По просьбе правительства края китайская сторона не выпустила людей за пределы страны.

Проводники и машинисты пересекли границу — с ними проводят специальные медико-профилактические мероприятия.

Напомним, что на данный момент приостановлено движение всех пассажирских поездов в Китай и обратно, а также приостановлено авиасообщение с Китаем, помимо регулярных рейсов в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайский коронавирус внесли в список опасных заболеваний в России.

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