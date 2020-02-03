Поезд Пекин — Москва прибыл в Россию пустым

Поезд из китайского Пекина в Москву прибыл в Россию без пассажиров. Это произошло сразу после приостановки ж/д сообщения с Поднебесной.

Как сообщается на сайте правительства Забайкальского края, поезд между столицами Китая и России пересек границу в Забайкалье в понедельник, 3 февраля. По просьбе правительства края китайская сторона не выпустила людей за пределы страны.

Проводники и машинисты пересекли границу — с ними проводят специальные медико-профилактические мероприятия.

Напомним, что на данный момент приостановлено движение всех пассажирских поездов в Китай и обратно, а также приостановлено авиасообщение с Китаем, помимо регулярных рейсов в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайский коронавирус внесли в список опасных заболеваний в России.