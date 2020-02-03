Российским домохозяйкам предложили выплачивать пособие

Российским домохозяйкам предложили выплачивать пособие
Владимир Жириновский . Фото: wikipedia.org

В Государственную Думу России внесут на рассмотрение законопроект, предполагающий выплату пособий домохозяйкам.

Согласно данным «Известий», согласно инициативе лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, домохозяйкам будут выплачивать пособия в размере 12 тысяч рублей. Женщины получат пособие в том случае, если в семье живет не менее трех человек.

По словам Жириновского, инициатива о выплате финансовой помощи домохозяйкам предлагается в качестве возможной меры по повышению рождаемости в России. Вместе с тем депутат отозвался о домашних делах как о изнуряющем и тяжелом труде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 2020 года увеличивается срок выплат детских пособий. С 2020 года семьи также имеют право на ежемесячную выплату на ребенка.

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