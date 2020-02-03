ДТП вернуло слепому жителю Польши зрение

ДТП вернуло слепому жителю Польши зрение
Зрение вернулось к мужчине внезапно. Фото: pixabay

В Польше к слепому мужчине вернулось зрение после того, как он стал участником автомобильной аварии.

Как сообщает издание Mirror, ссылаясь на местные СМИ, мужчина ослеп еще 20 лет назад из-за аллергии. Из-за этого его правый глаз не видел совсем, а левый мог различать формы и свет.

Недавно он попал под автомобиль на пешеходном переходе. Он пострадал и в больнице ему сделали операцию на бедре. После двух недель реабилитации он понял, что снова может видеть. Помимо внезапного прозрения, у него за эти две недели зажили все полученные в ДТП повреждения, что является аномально коротким сроком.

Медики предполагают, что возвращение зрения стало «побочным эффектом» от препаратов, которые он принимал в больнице. Сам пострадавший утверждает, что зрение вернулось из-за двух ударов головой — о капот и асфальт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Соединенных Штатах сажавшего самолет пилота ослепили лазером.

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ДТП вернуло слепому жителю Польши зрение