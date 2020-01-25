В Соединенных Штатах сажавшего самолет пилота ослепили лазером

В американском штате Флорида неизвестный ослепил лазером пилота пассажирского самолета, в результате чего пилот на время потерял зрение. Это произошло при посадке самолета в местном аэропорте.

Как сообщает Independent, ссылаясь на слова командира воздушного судна, кто-то постарался и направил луч лазера прямо в его глаза. Пилоту далось посадить самолет без каких-либо проблем, однако его зрение даже после посадки оставалось нечетким.

Полиция нашла преступника — это 41-летний американец, в кармане которого была найдена лазерная указка. Известно, что ранее он предпринимал четыре попытки по ослеплению летчиков.

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