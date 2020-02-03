Анонимы пригрозили минированием судам и детским садам Петербурга

Анонимы пригрозили минированием судам и детским садам Петербурга
В список анонимов-"минеров" попали детские сады. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге эвакуируют районные суды. Причиной этого стали анонимные сообщения о минировании. Проверить на наличие опасных предметов также предстоит детские сады.

Письма с угрозами взрыва пришли на электронные адреса судов утром 3 февраля. В городе эвакуируют Красногвардейский, Петродворцовый, Колпинский, Петроградский, Сестрорецкий и Октябрьский районные суды. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Помимо этого, в список «минеров» попало по меньшей мере 54 детских сада. Неизвестные выбрали детсады №1 №3, №41, №62, №75, №86, №87 и другие. Здания предстоит проверить на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прошло ровно два месяца с первых сообщений о минировании. Массовые эвакуации в Петербурге начались в конце ноября 2019 года.

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