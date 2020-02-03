Неизвестные избили бездомного у станции «Владимирская»

Мужчину избили недалеко от метро. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Мужчину избили недалеко от метро. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Центральном районе Петербурга госпитализировали 59-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Травмы он получил недалеко от станции метро «Владимирская».

Пострадавшим оказался 59-летний гражданин без определенного места жительства. На скорой его увезли от станции метро «Владимирская» в районе 22 часов 1 февраля. Состояние его медики оценили как тяжелое, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Со слов пострадавшего, травмы он получил вечером 31 января. Его избили неизвестные лица без определенного места жительства.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге избили и ограбили 14-летнего мальчика. Нападение произошло на пересечении улиц Бухарестская и Белы Куна. Неизвестные отобрали у него телефон и наушники.