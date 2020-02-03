«Мост-глупости»: «ГАЗель» не поместилась под ж/д путями на Южном шоссе

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"ГАЗель". Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге водитель грузового авто попал в «ловушку» — мужчина не рассчитал габариты своего транспорта и застрял под переправой.

Все произошло сегодня, 3 января, на Южном шоссе. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что под ж/д путями застряла «ГАЗель». Машине не хватило считанных сантиметров, чтобы продолжить путь.

«На Южном шоссе в сторону Белевского проспекта оранжевый застрял», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы также добавили, что на месте происшествия собирается пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что перед судом в Петербурге предстанет сотрудница «Ситилинка». Работница присвоила 800 тыс. рублей.

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