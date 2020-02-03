Сотрудница «Ситилинка» предстанет перед судом за присвоение 800 тысяч

В Петербурге прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Она обвиняется в присвоении чужого имущества в крупном размере, используя свое служебное положение.

По данным следствия, петербурженка, являясь кассиром ООО «Ситилинк», будучи материально-ответственным лицом, в чьи обязанности входит прием, учет, выдача и хранение денежных средств, совершила хищение вверенных ей денег, принадлежащих организации.

Как сообщили в прокуратуре города, сумма ущерба составила свыше 790 тыс. рублей.

Женщина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу

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