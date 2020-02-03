Суды Петербурга эвакуируют в третий раз за день

Суды Петербурга эвакуируют в третий раз за день
Суды Петербурга эвакуируют по третьему разу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Районные суды Петербурга 3 февраля эвакуируют по третьему разу. Анонимы повторно отправили письма с угрозами взрыва.

Первая волна эвакуаций прошла утром в понедельник. После того, как здания проверили на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщения о минировании пришли вновь. Некоторые суды эвакуируют по третьему разу за день.

«Приморский районный суд эвакуируется повторно, Василеостровский районный суд эвакуируется в третий раз», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По третьему письму также получили Петродворцовый и Октябрьский районные суды.

Помимо этого, анонимы сообщают о минировании Приморской районной прокуратуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 3 января неизвестные отправили сообщения о минировании детских садов. В список анонимов попало по меньшей мере 54 детских сада.

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