«Знаки для кого повешены?»: грузовик застрял под «мостом-глупости» на Дальневосточном

В Невском районе Петербурга произошло второе ДТП с участием «мостов глупости», как их называют очевидцы. На этот раз в «ловушку» попался грузовик.

Дорожный инцидент случился в понедельник днем, 3 января. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина застряла в крайнем правом ряду.

«Под ж/д мостом на пересечении Зольной и Дальневосточного», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи пишут, что водители, не знающие габаритов своего транспорта, создают проблемы не только для себя, но и для всех участников движения.

«Так и хочется спросить: знаки для кого повешены, для галочки?» — возмутился подписчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что второе аналогичное ДТП произошло сегодня на Южном шоссе. «ГАЗель» не поместилась под ж/д путями.