200 художников одновременно нарисуют Невский проспект

Художники выстроятся на 200 фиксированных точках. Фото: комитет по культуре Петербурга

Художники выстроятся на 200 фиксированных точках. Фото: комитет по культуре Петербурга

В центре Петербурга 6 февраля пройдет масштабный флэшмоб «200 портретов Невского». Художникам предстоит одновременно изобразить на холсте определенный отрезок проспекта.

Двести художников встанут на фиксированных точках по обе стороны Невского. Рисовать они будут с 18:00 до 20:00, сообщает комитет по культуре Петербурга.

Работы станут частью масштабной инсталяции, которую представят на международной ярмарке современного искусства «Понаехали!» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Увидеть картины можно будет с 15 по 23 февраля.

Во флэшмобе участвуют художники Николай Цветков, Александр Кондуров, Люся Ковалева-Кондурова, Олег Николаенко и другие.

Прохожие смогут получить бесплатные пригласительные на ярмарку. Для этого нужно поддержать флэшмоб в соцсетях, выложив снимки с мероприятия с хэштегами #понаехалиирады и #200портретовневского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Невский проспект включили в список самых красивых улиц мира.