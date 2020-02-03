200 художников одновременно нарисуют Невский проспект

200 художников одновременно нарисуют Невский проспект
Художники выстроятся на 200 фиксированных точках. Фото: комитет по культуре Петербурга

В центре Петербурга 6 февраля пройдет масштабный флэшмоб «200 портретов Невского». Художникам предстоит одновременно изобразить на холсте определенный отрезок проспекта.

Двести художников встанут на фиксированных точках по обе стороны Невского. Рисовать они будут с 18:00 до 20:00, сообщает комитет по культуре Петербурга.

Работы станут частью масштабной инсталяции, которую представят на международной ярмарке современного искусства «Понаехали!» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Увидеть картины можно будет с 15 по 23 февраля.

Во флэшмобе участвуют художники Николай Цветков, Александр Кондуров, Люся Ковалева-Кондурова, Олег Николаенко и другие.

Прохожие смогут получить бесплатные пригласительные на ярмарку. Для этого нужно поддержать флэшмоб в соцсетях, выложив снимки с мероприятия с хэштегами #понаехалиирады и #200портретовневского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Невский проспект включили в список самых красивых улиц мира.

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