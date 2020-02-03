Главу Комитета по строительству Гатчины оштрафовали на 20 тысяч рублей

Главу Комитета по строительству Гатчины оштрафовали на 20 тысяч рублей
Главу Комитета оштрафовали за административное нарушение в установке сроков исполнения работ. Фото: pixabay.com

Председателя Гатчинского комитета по строительству оштрафовали за нарушение требований законодательства в ходе реализации национального проекта “Жилье и городская среда”.

Претензии прокуратуры связаны с нарушениями по выполнению работ во время благоустройства улицы Соборной в городе Гатчина. Согласно контракту, работы должны были завершиться к 1 ноября 2019 года. Однако исполнитель работ, ООО «ДСК РЕГИОН» не успел закончить благоустройство в срок.

В связи с этим окончание работ перенесли на месяц, 1 декабря 2019 года. В ходе проверки прокуратура выяснила, что, согласно требованиям законодательства, продление сроков работ в таких случаях не предусмотрено. Должностное лицо, допустившее нарушение, оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двух активисток, выступавших против повышения тарифов на транспорт, оштрафовали на 20 тысяч рублей каждую.

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