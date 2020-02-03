В Петербурге активисток, выступавших против повышения транспортных тарифов, оштрафовали на 20 тыс. рублей

В Петербурге активисток, выступавших против повышения транспортных тарифов, оштрафовали на 20 тыс. рублей
Протест против роста цен на проезд в общественном транспорте обернулся для девушек значительным штрафом. для Фото: Baltphoto

Двух активисток, стоявших в одиночных пикетах против повышения цен на проезд в общественном транспорте, оштрафовали на 20 тысяч рублей каждую.

Такой приговор озвучил в понедельник, 3 февраля, Приморский районный суд Северной столицы. Девушек привлекли к административной ответственности за несанкционированные пикеты. Активистки выступали в начале декабря прошлого года на площади Ленина.

Нарушение состояло в том, что участники протеста стояли ближе, чем на расстоянии 50 метров друг от друга. Кроме того, активистки использовали оскорбительные надписи в транспарантах, а также изображение черепа. Об итогах административного дела сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что владельца заведения в Биржевом переулке оштрафовали на 200 тысяч рублей за продажу алкоголя без лицензии.

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