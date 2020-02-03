Милла Йовович стала мамой в третий раз

Милла Йовович стала мамой в третий раз
Фото: Instagram @evergaboanderson

Голливудская звезда наконец-то вновь стала мамой. В воскресенье, 2 февраля, 44-летняя актриса Милла Йовович родила третью дочку.

Малышку назвали Оушиан, имя придумал муж Миллы Йовович, Пол Андерсен. Первым фотоснимком с актрисой и новорожденной девочкой поделилась в своем Instagram старшая дочь Миллы, 12-летняя Эвер Габо. При этом Йовович не стала, как это принято, как-либо скрывать лицо маленькой дочери. К счастью, актриса не из суеверных.

«Добро пожаловать, детка! Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Оушиан! Мы тебя любим!» — подписала умилительную фотографию старшая сестра Оушиан. Теперь актрису ждут не только счастливые будни молодой мамы, но и борьба с лишним весом — Йовович призналась, что набрала более 20 кг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 35-летняя Марина Кравец перестала скрывать свою беременность.

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