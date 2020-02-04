В поселке Сиверский спасатели тушили пожар в частном доме

В поселке Сиверский спасатели тушили пожар в частном доме
Спасатели сразу после сигнала выехали к месту ЧП. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Пламя распространилось на 99 «квадратов».

Все случилось сегодня ночью, 4 февраля, в поселке Сиверский. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 2:05. К горящей постройке незамедлительно выехали восемь спасателей на двух спецтранспортах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, сотрудники спасательно-пожарной части боролись с огнем около часа, к 2:54 пламя было потушено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на трассе «Кола» водитель иномарки сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
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