В поселке Сиверский спасатели тушили пожар в частном доме

Спасатели сразу после сигнала выехали к месту ЧП. Фото: pixabay

Спасатели сразу после сигнала выехали к месту ЧП. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Пламя распространилось на 99 «квадратов».

Все случилось сегодня ночью, 4 февраля, в поселке Сиверский. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 2:05. К горящей постройке незамедлительно выехали восемь спасателей на двух спецтранспортах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, сотрудники спасательно-пожарной части боролись с огнем около часа, к 2:54 пламя было потушено.

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