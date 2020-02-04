«Ростелеком» настигнет москвичей со стендов мэрии и в лифтах элитных домов

«Ростелеком» планирует разместить рекламу в закрытых стендах правительства Москвы и стендах в «лифтах элитных домов новостроек».

Оператор связи объявил аукцион на размещение рекламы в «закрытых стендах». Он содержит два лота, начальная цена в каждом из них — 40 млн рублей.

Первый и второй лот, как сообщает АБН, содержат данные о необходимости размещения рекламы в виде стикеров формата А3 и А4.

Выбранное местоположение в документации не объясняется. Сейчас, судя по информации в сервисе «Яндес.Районы» отнюдь не все жители столицы довольны указанным оператором. В сервисе можно найти отзывы, в которых москвичи высказывают недовольство после пользования «Ростелекомом».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ссоре главного редактора АБН с «Ростелекомом». Причиной стали проблемы с интернетом в Московском районе Северной столицы.