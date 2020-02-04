Экс-полковника Захарченко отправили в штрафной изолятор

Осужденный за взяточничество экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко по решению комиссии исправительной колонии проведет пять суток в штрафном изоляторе.

В штрафной изолятор его отправили после драки с другим заключенным, которая произошла «на почве личных неприязненных отношений».

Сам Захарченко расценивает конфликт «как провокацию с целью ужесточить ему наказание», сообщает РИА «Новости».

Ранее в мордовской колонии произошла драка с участием осужденного Дмитрия Захарченко. Между заключенными произошел личностный конфликт, который перерос в драку.

Напомним, суд постановил приговорить Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии, а также к штрафу в 117 млн руб. Кроме того, суд лишил его госнаград, звания полковника полиции и запретил ему на два года работать на руководящих должностях в госорганах. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.

При обыске в 2016 году у Захарченко нашли наличные на $140 млн, €2,2 млн и 374 млн руб., затем у него и у его окружения обнаружили многочисленные квартиры, автомобили и другое имущество.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ.