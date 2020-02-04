Двое мужчин с муляжем гранаты хотели ограбить магазин в Петербурге

В Петербурга задержаны двое безработных, которые попытались похитить товары из магазина, а затем, когда их заметил работник, один из них достал предмет, похожий на гранату.

Двое злоумышленников зашли в продуктовый магазин на улице Рихарда Зорге, где в торговом зале спрятали некоторые товары в рюкзак, а затем попытались пронести их через кассовый узел без оплаты, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Правонарушителей заметил работник магазина и попросил выложить похищенный товар из рюкзака, но один из злоумышленников достал предмет, конструктивно похожий на гранату.

Сотрудник магазина выбежал на улицу, где увидел проезжавший неподалеку наряд вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования. Получив информацию о происшествии, сотрудники Росгвардии направились в магазин и задержали злоумышленников.

Персонал и посетители магазина были эвакуированы из помещения, а место происшествия было оцеплено. Выезжала следственно-оперативная группа. В кармане куртки одного из задержанных был обнаружен и изъят предмет, похожий на гранату «Ф1».

Позже было установлено, что это муляж. Задержанные были переданы сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти военнослужащие Западного военного округа проходят учения по метанию ручных гранат. В учениях принимают участие три тысячи военных, сообщает пресс-служба ЗВО.