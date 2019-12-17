Тысячи военных в Ленобласти закидывают гранатами полигоны

В Ленобласти военнослужащие Западного военного округа проходят учения по метанию ручных гранат. В учениях принимают участие три тысячи военных, сообщает пресс-служба ЗВО.

Военные выполняют упражнения исключительно на территории войсковых стрельбищ и в соответствии с планом одиночной подготовки. Участники учений должны отработать свои навыки до автоматизма. Для этого каждый военный неоднократно метает учебные гранаты на дальность и в движении.

Во время учений они также тренируются различными способами передвигаться по полю боя и оказывать первую медпомощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военнослужащие ЗВО уничтожили условных диверсантов в Ленобласти.