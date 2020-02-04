В Петербурге откроется университет ФСИН

В Петербурге откроется университет ФСИН
Университет трудоустроит 1800 сотрудников ФСИН. Фото: Wikipedia

В Северной столице, на основе «Института повышения квалификации работников ФСИН», планируют открыть «Университет Федеральной службы исполнения наказаний».

Во вторник, 3 февраля, об этом сообщили на официальном правительственном сайте правовой информации. Согласно тексту распоряжения, в образовательном учреждении будут трудиться около 1800 человек, при этом штатная численность сотрудников российской ФСИН не изменится.

Таким образом, до 1 апреля 2020 года университет должен получить государственную регистрацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники петербургского ФСИН организовали акцию «Бездомный полк». Работников возмутило обещание ведомства предоставить жилье, данное много лет назад. Однако они по-прежнему ожидают служебных квартир. Отметим, что акцию проводили в 30 регионах страны.

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