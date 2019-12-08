Сотрудники ФСИН из Петербурга запустили акцию «Бездомный полк», требуя у президента жилье

Сотрудники главка ФСИН по Петербург и Ленобласти записали видеообращения для российского президента Владимира Путина и главы ведомства Александра Калашникова. Они сообщили, что ждут обещанное жилье в течение многих лет.

Участники акции «Бездомный полк» попросили у президента и директора ФСИН содействия в решении проблем с жильем сотрудников и пенсионеров ведомства. Они рассказали, что получение выплаты на приобретение жилья уже практически нереально. Помимо этого, закон не содержит данные о сроках, в рамках которых должна быть произведена выплата.

Видеообращение опубликовали в группе сотрудников ФСИН «ВКонтакте». Акция «Бездомный полк» проходит в 30 российских регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция начала задерживать петербуржцев на митинге «Стоп тариф».