КГИОП перенес рассмотрение проекта по сносу дома Басевича

КГИОП перенес рассмотрение проекта по сносу дома Басевича
Дом И. И. Басевича в стиле модерн располагается на Большой Пушкарской улице, 7. Фото: www.citywalls.ru

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отдал на доработку проект по сносу дома Басевича на Большой Пушкарской улице.

Собственник здания, СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» и СПб ГБУК «Академический театр Балета Бориса Эйфмана», намеревались снести его, чтобы построить новый дом. В нем должны были располагаться апартаменты для артистов.

Во вторник, 4 февраля, пресс-служба КГИОП сообщила, что рассмотрение вопроса о его сносе будет перенесено из-за отсутствия на заседании представителей компании, осуществлявшей техническое обследование здания. Отметим, что это уже второй раз, когда обсуждение проекта реконструкции дома переносят.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за помощью по защите дома Басевича от сноса общественные активисты обратились к вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Линченко.

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КГИОП перенес рассмотрение проекта по сносу дома Басевича
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