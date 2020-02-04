Под Гатчиной погиб водитель «Лады», врезавшись в большегруз

"Друзья, ремни безопасности реально могут спасти жизнь. Понимаю, что многие такие амбициозные и самоуверенные, но подумайте о семьях", - отметил автор поста. Фото: vk.com/dorinspb

"Друзья, ремни безопасности реально могут спасти жизнь. Понимаю, что многие такие амбициозные и самоуверенные, но подумайте о семьях", - отметил автор поста. Фото: vk.com/dorinspb

Смертельное дорожно-транспортное происшествие 59-м километре автодороги А-120 унесло жизнь водителя «четырнадцатой».

Трагическая авария произошла вечером вторника, 4 февраля. О происшествии рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» в соцсети «Вконтакте». «Ну и ДТП…», — резюмировал шокирующие подробности случившегося автор публикации.

Выяснилось, что ВАЗ выезжал на главную, но не пропустил большегруз. От столкновения с фурой, у легковушки окрылись двери и водитель вместе с пассажиром буквально вылетели из салона. По водителю проехал прицеп, а пассажир оказался под колесами «Лады». К несчастью, водитель ВАЗ скончался на месте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Санкт-Петербурга загорелась иномарка. Машина почти полностью выгорела: пострадали салон и багажный отсек.